Mitul ”ambulantei care fura copii” face o noua victima. O femeie a fost batuta

UPDATE. Politia Romana a postat pe pagina de Facebook a institutiei un mesaj legat de intamplarea care a avut loc aseara la Bucuresti.

”Nu e neagră, e albă și nu fură copii, aduce cultura în comunitate…este o simplă ambulanță casată, folosită într-un proiect cultural.

MIT: O ambulanță neagră se plimbă prin oraș și răpește copii pentru a le lua organele. ADEVĂR: În România nu au fost înregistrate astfel de cazuri.

Emoția și rațiunea ne ghidează comportamentul, iar o decizie emoțională este bine să fie trecută prin filtrul rațiunii, chiar și ,,la cald”. Dacă ai văzut ceva care ți se pare suspect, sună la numărul 112, venim imediat și clarificăm situația. Ne poți sprijini prin furnizarea cât mai multor informații care vor fi transmise în timp real, din dispecerat, colegilor care vin la sesizarea pe care ai făcut-o. Te rugăm să nu distribui pe rețelele de socializare mesaje false. Acestea nu fac altceva decât să creeze o stare de panică nejustificată pentru orice părinte care își dorește tot ce-i mai bun pentru copilul său.”

Ambulanta care fura copii a facut ravagii in randul parintilor si a creat panica pe strazile din Bucuresti in ultimele luni.

Din pacate, isteria despre ambulanta care fura copii a facut o noua victima nevinovata, de aceasta data fiind vorba despre o scriitoare.

Scriitoarea Doina Popescu-Braila isi promoveaza prin tara cartile si conduce o duba inscriptionata cu „Ambulanta pentru literatura” insa aseara aceasta masina a fost confundata cu ambulanta care fura copii.

Scriitoarea a fost atacata in zona Garii de Nord si batuta, fiind suspectata ca „Ambulanta pentru literatura” este de fapt ambulanta care fura copii.

Scriitoarea a fost la un pas sa fie linsata, asa ca s-a refugiat in ambulanta si a sunat la numar de urgenta 112.

Ambulanta care fura copii face o noua victima

“In jurul orei 23.30, femeia a sesizat Politia prin apel 112 despre faptul ca a fost agresata de un grup de barbati, pe o strada din sectorul 1. La fata locului s-au deplasat cu operativitate politistii Sectiei 3, iar din primele verificari s-a stabilit ca femeia, care dormea intr-o autospeciala inscriptionata cu insemne specifice ambulantei, stationata in fata unui imobil de pe raza sectorului 1, a fost lovita de cinci barbati.

Politistii i-au identificat pe acestia si i-au condus la sediul Sectiei 3 Politie pentru audieri. Persoana vatamata a primit ingrijiri medicale de specialitate in incinta subunitatii de politie, dar a refuzat transportarea la spital. Cu privire la vehiculul in care dormea victima, s-a stabilit ca este un unul privat, nu apartine sistemului de ambulanta si nu are utilitate medicala” a declarat Politia Capitalei pentru Digi24.

“Am avut o solicitare pentru a acorda asistenta medicala unei femei de 55 de ani, victima unei agresiuni, care prezenta plagi faciale. E o fisa fara nume, femeia a primit asistenta medicala la fata locului si nu a vrut sa fie transportata la spital”, a declarat pentru Adevarul Alis Grasu, managerul Ambulantei Bucuresti.

Sursa: Digi24, Adevarul

Foto: Facebook.com; 123rf.com